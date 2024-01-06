نهاية عطلة الشتاء ..وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة غدا

يعود غدا أكثر من 11 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاث إلى مقاعد الدراسة. بعد عطلة شتوية دامت 15 يوما كاملا.

وبعودة التلاميذ سيتم الانطلاق الرسمي للفصل الثاني، وهو أقصر فصل في السنة مقارنة بالفصلين الأول والثاني.

ومن المقرر أن يتم الشروع في الفروض في الأسبوع الأخير من شهر فيفري. على أن تنطلق الاختبارات شهر مارس.

و سيتم في تقويم التحصيل العلمي للتلاميذ في هذا الفصل. اعتماد جملة من التدابير الخاصة بمرافقة التلاميذ خاصة المقبلين على امتحان نهاية السنة.

وسيتم الاعتماد خلال هذا الفصل أيضا على سلم التنقيط في المراقبة المستمرة على الإنضباط والمواظبة ونشاط التلميذ داخل القسم. إلى جانب احتساب الأعمال التطبيقية، التي ينجزها التلميذ وأدائه اللغوي ومشاريعه البحثية وحبه للمطالعة”.

كما يتم احتساب المعدل الفصلي والسنوي، من خلال “الجمع بين نقاط المراقبة المستمرة والفروض والإختبارات الفصلية”.