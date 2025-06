نهاية قصة بن ناصر مع “الروسونيري”

كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات، نيكولو شيرا، اليوم الخميس، عبر منصة “إكس”، أن اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لم يعد ضمن خطط نادي ميلان للموسم المقبل.

وهو ما يفتح باب الرحيل أمامه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بحسب المصدر نفسه، فإن إدارة ميلان أبلغت اللاعب ووكيله بأن مكانه في التشكيلة لم يعد مضمونًا. في ظل التغييرات الكبيرة المرتقبة داخل النادي، وإعادة هيكلة خط الوسط. وهو ما دفع الطرفين لبدء البحث عن حل مناسب.

ورغم القيمة الفنية الكبيرة لبن ناصر، إلا أن المشاكل البدنية وتراجع مشاركاته خلال الموسم الماضي قد تكون من بين العوامل التي أثّرت على قرار الطاقم الفني.

وحسب تقارير إيطالية، فإن هناك مؤشرات قوية بأن عملًا يجري بين إدارة ميلان ووكيل اللاعب لإيجاد صيغة انتقال مرضية. سواء عن طريق بيع نهائي أو إعارة، مع اهتمام أولي من بعض الأندية الأوروبية والخليجية بخدمات متوسط الميدان الجزائري.

ومن المتوقع أن تتضح وجهة بن ناصر خلال الأيام المقبلة. خاصة مع تسارع وتيرة المفاوضات بالتزامن مع فتح سوق الانتقالات.

للإشارة، انضم إسماعيل بن ناصر إلى صفوف آي سي ميلان في 4 أوت 2019، قادمًا من إمبولي الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها نحو 16 مليون يورو مقابل عقد يمتد لخمس سنوات آنذاك. كما لعب بن ناصر دورًا محورياً في إعادة ميلان إلى مستوى المنافسة في إيطاليا وأوروبا، بما في ذلك الفوز بالدوري الإيطالي (السكوديتو) موسم 2021‑2022، والتتويج بكأس السوبر الموسم الماضي.

Yacine #Adli and Ismael #Bennacer are not in #ACMilan’s Plans. Work in progress to find a solution for them. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2025