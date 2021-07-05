نهاية “كابوس” خاسف في البرتغال !

إنتهى أمس الأحد كابوس اللاعب الدولي الجزائري “نوفل خاسف” مع فريقه “تونديلا” البرتغالي، ليعود النجم السابق لنصر حسين داي لمُباشرة التدريبات مع النادي الناشط في السوبر ليغا البرتغالية.

وكان الظهير الأيسر الجزائري قد عُوقب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالإيقاف ل4 أشهر كاملة بداية من شهر أفريل الماضي قبل أن يُحل الخلاف بين نادي تونديلا والنصرية في الساعات الماضية وينطلق إبن مدينة البليدة في التدريبات بصفة رسمية.

وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، أعلن رئيس “تونديلا” نهاية أزمة اللاعب الجزائري أمس في الجمعية العامة العمومية.