نهاية مأساوية لرحلة ابحار لـ11حراڨا من تيڨزيرت وأزفون

يبدو أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية حطت لرحالها بولاية تيزي وزو و بالضبط بتقزيرت عندما قرر 11 شابا الإبحار على متن قارب صيد انطلق مساء الأمس من شاطيء تامدا اڨمون بتيقزيرت،

لكن الرياح القوية والأمواج العالية، سببت في عطب في القارب فانقلب و أغرق راكبيه فعادوا أدراجهم سباحة،

ليلقى شخصين منهم حتفهمها ولتجرف المياه جثتهما وصولا إلى عرض البحر بأزفون برفقة أربعة آخرون في حالة عياء وتعب

ويتم نقلهم إلى مستشفى بدائرة ازفون اما شخصين آخرين نجحا في السباحة الى غاية شاطىء تيقزيرت ليفر أحدهما هاربا اما الآخر في حالة حرجة نقل بمدينة تيقزيرت.

فيما تبقى الأبحاث متواصلة عن ثلاثة آخرين في انتظار التحقيق القضائي الذي فتح من أجل تحديد ملابسات هذه القضية.