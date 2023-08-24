نهاية مأساوية لشاب حاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

تسبب تصرف مجنون من شاب عشريني حاول تقبيل مياه نافورة جنيف على ارتفاع 140 مترا في سويسرا في نهاية مأساوية.

وفقا لأرقام هيئة جنيف الصناعية التي تتولى إدارة المعلَم الأكثر شهرة في المدينة، فإنه رغم المنع التام للاقتراب من النافورة. اقترب منها الشاب ثم وضع وجهه على الفوهة التي تتدفق منها المياه. بسرعة 200 كيلومتر في الساعة (500 لتر في الثانية).

وحاول الشاب ثانيا، معانقة مياه النافورة بذراعيه، لكن ضغطها دفعه هذه المرة في الجو أمتارا عدة. فسقط على البلاطة التي تحيط بالفوهة ثم ألقى بنفسه في البحيرة، حسبما أفادت صحيفة “20 مينوت”.

وإثر تلقيها بلاغا من عدد من الشهود، أسرعت الشرطة لانتشال الشاب من الماء.

وقال أحد الشهود للصحيفة إن عناصر الشرطة “طلبوا قطع مياه النافورة بصورة عاجلة ليتمكنوا من انتشاله”.

من جانبها، أوضحت الناطقة باسم شرطة جنيف ألين دار أن الشرطة أنجدته ورفعته إلى زورقها. حيث تولت سيارة إسعاف نقل الشاب إلى مستشفيات جنيف الجامعية.

ولم تتوافر أي معلومات فورا عن وضع الشاب الصحي حاليا.