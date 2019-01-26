نهاية مؤلمة لطالبة طب طردت من الحافلة فجرا!

لقيت طالبة طب أوكرانية نهاية مؤلمة، بعد أن طردت من الحافلة فجرا لعدم قدرتها على دفع أجرة الركوب الزهيدة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن ايرينا دفوريتسكا، كانت في طريقها لزيارة والدتها المريضة في مستشفى، بأوليفسك في شمال أوكرانيا.

الطالبة التي تبلغ من العمر 21 سنة، أجبرها السائق على النزول، بعد أن اكتشف أنها لا تحمل ما يكفي لأجرة الطريق.

لتجد الفتاة نفسها في منطقة نائية وسط درجات حرارة منخفضة جدا، وصلت إلى الـ20 تحت الصفر.

وقد أمر سائق الحافلة “أوليغ زيلنسيكي” تلك الفتاة المسكينة، بالمغادرة عند الساعة الرابعة فجرا.

وكشفت تحقيقات أولية أن الطالبة الشابة تاهت في الظلام عبر الغابات، وضلت طريقها لتسقط في حفرة تجمدت فيها حتى الموت.