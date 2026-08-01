نهاية مسلسل بلايلي.. الكشف عن موعد توقيع عقده الجديد

يبدو أن مسلسل مستقبل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، يقترب من نهايته، بعدما كشفت تقارير إعلامية تونسية عن توصل اللاعب إلى اتفاق مع الترجي الرياضي التونسي لتجديد عقده.

وأفادت قناة “نسمة” التونسية بأن بلايلي سيوقع رسميًا على عقده الجديد مع الترجي بعد غداً الإثنين. ليواصل مشواره مع نادي “باب سويقة”.

كما أضاف المصدر ذاته أن العقد سيمتد لموسم واحد. مع تضمينه بندًا يسمح بتجديده لموسم إضافي.

وشهد ملف تجديد عقد بلايلي الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما تعثرت المفاوضات بين الطرفين.

وهو ما فتح الباب أمام دخول عدة أندية على الخط، أبرزها الاتحاد الليبي، الذي كشفت تقارير عن عقده اجتماعًا مع اللاعب لبحث إمكانية ضمه خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.