نهاية مشوار بن شريفة مع إتحاد طنجة

كشف نادي اتحاد طنجة، اليوم الخميس، فسخ عقد المدافع وليد بن شريفة بالتراضي بين الطرفين، بعد تجربة قصيرة لم تدم طويلًا في الدوري المغربي.

وأكدت إدارة نادي طنجة ذلك في بيان رسمي عبر فايسبوك، متمنية للاعب التوفيق في باقي مشواره الكروي.

ويملك بن شريفة، خبرة طويلة في البطولة الجزائرية، لكنه لم يشارك كثيرًا مع اتحاد طنجة خلال الفترة الماضية، وهو ما عجّل بقرار المغادرة، خاصة مع اهتمام عدد من الأندية الجزائرية بخدماته.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن بن شريفة تلقى عروضًا من أندية تنشط في الرابطة المحترفة الأولى، وسط ترقب بشأن وجهته القادمة. إذ من المتوقع أن يحسم مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن بن شريفة سبق له اللعب في عدة أندية بارزة على غرار شبيبة القبائل وشباب قسنطينة، ويعَدُّ من المدافعين الذين يملكون خبرة وتجربة في المنافسات المحلية والقارية.