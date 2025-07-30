نهاية مشوار دراوي مع مولودية الجزائر

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن إنهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربطها بلاعب الوسط زكرياء دراوي.

وذلك بعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، يقضي بحصول اللاعب على ورقة تسريحه، مقابل شرط جزائي تم الاتفاق عليه مسبقًا.

وحسب بيان إدارة المولودية، فإن قرار فسخ عقد اللاعب، دراوي، جاء بعد تشاور الإدارة مع الطاقم الفني، حيث عبّر المدرب عن موافقته على تسريح اللاعب، ما مهّد الطريق لحل ودي يُراعي مصلحة الطرفين.

وتوجّهت إدارة النادي بشكر خاص إلى دراوي على ما قدمه للفريق، مُشيدة بـ: احترافيته العالية التزامه داخل وخارج الملعب سلوكه المثالي طيلة فترة حمله ألوان الفريق.