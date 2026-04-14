نهاية مشوار سليماني مع كلوج الروماني بالتراضي

أعلن نادي كلوج الروماني، اليوم الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق مع مهاجمه الدولي الجزائري إسلام سليماني، يقضي بإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

منهياً بذلك تجربة قصيرة للنجم الدولي الجزائري مع الفريق.

وخاض سليماني، بقميص النادي الروماني، 16 مباراة في مختلف المنافسات، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد، إضافة إلى تقديم تمريرتين حاسمتين، في حصيلة متواضعة مقارنة بخبرته الكبيرة.

وحرصت إدارة نادي كلوج على توجيه الشكر للاعب على المجهودات التي قدمها خلال فترة لعبه مع الفريق، متمنية له التوفيق في بقية مشواره الكروي.