نهاية مغامرة أوناس مع ناديه ليل

كشف مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونشيسكا، اليوم السبت، عن إنتهاء مغامرة اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس، مع الفريق هذا الموسم.

وحسب ماكشفه فونشيسكا، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مواجهة ليل أمام ميتز، برسم الجولة 31 من “الليغ1″، فإنه تقرر إبعاد اللاعب أوناس لغاية نهاية الموسم.

وحسب ما أوضحه المدرب فونشيسكا، قرار إستبعاد اللاعب أوناس مبني بالإجماع مع زملائه بالفريق، بسبب تصرفاته وسيحال لاعب للعب مع فريق الرديف.