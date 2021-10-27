نهاية بيع سكنات السوسيال بداية من 31 ديسمبر 2022

يدرس البرلمان حاليا عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة. وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022. وهذا من حسب ما إقتراح مشروع قانون المالية المعدل لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001. ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002.

وكان الوزير الأوّل الأحد الماضي قدم عرضا لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يهدف إلى “وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري. وذلك من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية.

ويهدف هذا الإجراء إلى محاربة كل اشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، من خلال إقتراح تم اقتراح عدم إمكانية التنازل عن سكنات السوسيال ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة.