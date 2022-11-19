نهاية مساكن الـ “سوسيال”.. الوزير يوّضح

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي أن الدولة الجزائرية مستمرة في سياستها ولن تتخلى عن برامجها الإجتماعية وبيان أول نوفمبر نص على ذلك.

وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البويرة قال بلعريبي أن السلطات العليا بالبلاد متمسكة بهذا البرنامج. والدليل إدراج 225 الف وحدة سكنية في قانون المالية لسنة 2023 وكلهم في الصيغة الإجتماعية.منهاالسكن الاجتماعي والريفي

وجدد وزير السكن والمدينة من البويرة عدم تخلي الدولة عن السكن الإجتماعي.