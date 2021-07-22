نوابغ الجزائر.. تعرف على أصحاب المراتب الثلاثة الأولى في بكالوريا 2021

تحصلت التلميذة، آية وصال شعيب، والتي تنحدر من ولاية ورقلة، على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021، بعدما تحصلت على معدل 19.24 من 20، شعبة تقني رياضي “هندسة طرائق”.

وكشفت التلميذة، في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، إنها تطمح لدخول المدرسة العليا للرياضيات، والتي تم افتتاحها مؤخرا هذه السنة.

وعن نجاحها، أكدت آية وصال، إنه جاء نتيجة مجهودات ومثابرة لمدة 3 سنوات، لتتوج جهودها بهذا التفوق والنجاح الكبير.

بينما تحصلت التلميذة بشرى بنون، والتي تنحدر من ولاية المسيلة، على المرتبة الثانية في شهادة البكالوريا وطنيا، بعد تحصلها على معدل 19.24 من 20.

وتدرس بنون، في ثانوية العلامة عبد الحميد بن باديس في حمام الضلعة بالمسيلة، شعبة تقني رياضي.

وقالت بنون، في تصريح لتلفزيون “النهار”، إن هذا النجاح جاء نتيجة تعب وجهد طوال السنوات الدراسية التي مضت.

وأوردت التلميذة: “شعور رائع كنت اتوقع نجاحي بمعدل جيد لكن لم أتوقع هذا المركز، كانت مفاجأة لما اتصل بي وزير التربية، أحسست بالفخر والسعادة”.

وشكرت التلميذة، والديها وأساتذتها، وجميع الطاقم التربوي لثانويتها، كما هنأت زملائها الناجحين.

وأشارت التلميذة، إلى إن هذه السنة الدراسية، كانت صعبة نوعا ما، نظرا لتفشي جائحة كورونا، وكذا نظام التفويج الذي تم من خلاله تنظيم الموسم الدراسي الفارط.

بينما تحصل التلميذ، لحوازي قايا، والذي ينحدر من ولاية تيزي وزو، على المرتبة الثالثة في امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة، حيث تحصل على معدل 19.22 من 20، وهو يدرس بشعبة الرياضيات.