نوابغ الجزائر يفتكون المرتبة الأولى في المسابقة العالمية للروبوتيك

هنأ ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الشركة الناشئة NewGateRobot المتخصصة في تعليم الروبوتيك.

وحسب ما جاء في صفحة الوزير على فايسبوك، قامت الشركة بمرافقة نوابغ الجزائر في الروبوتيك والذين تحصلوا على المرتبة الأولى في المسابقة العالمية لروبوتيك الأطفال بكوريا الجنوبية، في عدد من الاختصاصات.

حيث اقترحت الفرق الجزائرية الفائزة مشاريع في مجال الطب وابتكارات ذكية لإطفاء الحرائق وكذا مشاريع منازل ذكية.

وأرسل الوزير، كل التقدير لنوابغنا من ولايات المدية، سطيف والجزائر العاصمة على هذا التميز.