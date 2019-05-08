نواب” الأفلان” يطالبون “بوشارب” بالتنحية فورا من رئاسة المجلس الشعبي الوطني

طالب ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني في هياكل المجلس الشعبي الوطني، من رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب،

الإستقالة فورا من على رأس الجهاز .

وفي عريضة ممضاة من طرف اللجان الدائمة، ونواب الرئيس، وجهوا رسالتهم لبوشارب داعين فيها إنسحاب الأخير من رئاسة

المجلس وديّا، وذلك حفاظا على سمعته وتماسك حزب جبهة التحرير الوطني.

وجددوا دعوتهم في نفس البيان رئيس التنسيقية السابق للحزب العتيد، الإستجابة فوريا للمطالب الشعب من دون مماطلة.

كما حذورا من عدم الإستجابة للمطلب التنحية، مشيرين إلى أنهم بهذا الإجراء سيقاطعون كل النشاطات والأشغال الذي سيشرف عليها معاذ بوشارب.