نواب الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء يدقون ناقوس الخطر

دقت المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ناقوس الخطر بعد حادثة قتل عضو المجلس الشعبي البلدي بعين البيضاء.

وقالت المجموعة البرلمانية في بيان لها نسخة منه أن “إغتيال” العيد منصور دليل على حالة الانسياب والفوضى السائدة بالمؤسسات العمومية.

كما حمل البيان الجهات الوصية مسؤولية حماية الموظفين و العاملين بها من الاعتداءات المتكررة.

مطالبة بتسليط اقصى العقوبات على الجناة حتى لا تكرر مرة أخرى.

وكان قد تعرض عضو بالمجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء بولاية أم البواقي اليوم للقتل رشقا بالحجارة بمكان عمله.

وأوضحت مصالح أمن الولاية أن الضحية هو رئيس لجنة التعمير و تهيئة الإقليم.

الضحية يبلغ من العمر56 سنة ،وجد بمكان عمله بالحي الإداري بحي ماريان بمدينة عين البيضاء مقتولا بقطعة بلاط.

و قد تم توقيف الشخص المشتبه به في ارتكاب جريمة القتل من طرف عناصر الأمن يبلغ من العمر 37 سنة.