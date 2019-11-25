نواب البرلمان الأوروبي يردون على طلب مناقشة وضع الجزائر

اعتبر نواب البرلمان الاوروبي، خرجة النائب رفائيل غلوكسمان، والذي أراد عرض أوضاع الجزائر، في الجلسة المقبلة للبرلمان الأوروبي لا حدث.

وحسب البيان الصادر عن النائب نور الدين بلمداح، عن الجالية بالمنطقة الرابعة، أمريكا، روسيا، تركيا وأوروبا عدا فرنسا، فقد تحدث مع نواب من البرلمان الأوروبي على هامش ندوة دولية.

وتطرق بلمداح معهم لتغريدة النائب عن فرنسا المدعو رفائيل غلوكسمان ودعوته لجلسة طارئة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في الجزائر.

وأكد بلمداح أن الرد كان سريعا من زملائه أن لا علم لهم بالموضوع، ويعتبرونه لا حدث لأنهم تعودوا على هذا النوع من الخرجات لضرب إستقرار الجزائر.

وأضاف نواب البرلمان الأوروبي للنائب “ّهذا النائب المعروف قربه من الدوائر الصهيونية ومخططاتهم الدنيئة، الأجدر به تخصيص كل جهده ووقته وتغريداته لمواجهة القمع الذي تعرض ولايزال يتعرض له محتجو السترات الصفر بفرنسا، والذي من المفروض يكون محلّ جلسة طارئة من البرلمان الأوروبي نظرًا للصور الرهيبة التي يراها العالم”.

كما أنّ البرلمان الأوروبي –يضيف نواب البرلمان الأوروبي- يعي جيدًا أهمية إستقرار الجزائر وتأثير ذلك على أوروبا وباقي المنطقة.

وأورد النائب “الشعب الجزائري بما فيه الجالية المقيمة في أوروبا وغيرها من جغرافيا العالم سيلقنهم الدرس تلو الآخر في مواجهة كل تدخل سافر في شأننا الداخلي”.