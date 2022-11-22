قناة النهار نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بقلم قناة النهار نشر في 22 نوفمبر 2022 - 16:04 برلمان شارك غرِّد أرسل 88 0 نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rT2HY اقرأ أيضا عائلة تطالب بحقّ إبنها البطل في رفع الأثقال بعد وفاته في زلزال 2003 قناة النهار 15 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف يدرس أبنائنا في مدرسة إبتدائية بولاية الأغواط قلبك يوجعك قناة النهار 20 نوفمبر ناريمان عقيل تتحدث عن أبشع موقف حدث لها في الشارع من طرف شاب قناة النهار 17 نوفمبر قمة المناخ: إنطلاق القمة في شرم الشيخ.. العالم في مواجهة التقلبات المناخية قناة النهار 07 نوفمبر دلال خير: أب يبكي بحسرة على سرقة مال كان مخصص لعلاج إبنه الذي يحتاج إلى جراحة مستعجلة قناة النهار 11 نوفمبر فاسألوا : الشهداء خمسة قناة النهار 08 نوفمبر غرداية: صناعة عوادم الصوت ومبردات المحركات.. نحو الإندماج في مشاريع تصنيع السيارات قناة النهار 19 نوفمبر بلماضي: التغييرات الكثيرة تهـدد تماسك الفريق لكن يجب تجريب اللاعبين قناة النهار 17 نوفمبر فالحلوة والمرّة / زوجان مجاهدان يرويان قصّة حب ووفاء دامت لسنين .. ترقّبوها قناة النهار 03 نوفمبر تساؤلات: القمة العربية .. توافق في الرؤى حول حل الأزمة في ليبيا قناة النهار 05 نوفمبر