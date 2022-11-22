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قناة النهار

نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023

بقلم قناة النهار
نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023
برلمان
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نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023

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