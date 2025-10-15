إعــــلانات
نواب البرلمان يصوتون على النصين المتعلقين بالأوسمة العسكرية

بقلم أسماء.ع
صوّت اليوم الأربعاء، نواب البرلمان في المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون. يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

كما صوت اليوم نواب البرلمان على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04/86 المؤرخ في 11 فبراير 1986. و المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.

و صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات. عن إنفاذ قرار المحكمة الدستورية المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.

