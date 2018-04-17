نواب الجنوب يستنكرون تصريحات أويحيى

إستنكر مجموعة من نواب الجنوب الجزائري تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص قطاع السياحة والسواح الأجانب في الجنوب الجزائري أثناء ندوته الصحفية الأخيرة.
وجاء هذا الإستياء من طرف نواب الجنوب بعد رد أويحي على سؤال صحفي جريدة المجاهد الناطقة بالفرنسية.
والمتعلق بالسياحة في الجنوب وبدعوى أن سواح الأجانب في الجنوب يهدد إستراتجية الدولة في مكافحة الإرهاب حسب ما قاله أويحيى.
وأعتبر النواب أن مثل هذه التصريحات تتنافى مع سياسة الدولة وتعتبر خرق للمجهودات المبذولة من طرف مختلف أجهزة الأمن القائمة على أمن البلاد.
كما ناشد النواب الحكومة بالنظر في قطاع السياحة بالجنوب وذالك عن طريق فتح وكالات سياحية بالمنطقة وفتح المسالك المغلقة لجلب السواح الأجانب وإنعاش الإقتصاد الوطني.
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