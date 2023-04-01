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قناة النهار

نواب الشعب ينجحون في “ردع المضاربين” من خلال بعثاتهم الاستعلامية

بقلم قناة النهار
نواب الشعب ينجحون في “ردع المضاربين” من خلال بعثاتهم الاستعلامية
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نواب الشعب ينجحون في “ردع المضاربين” من خلال بعثاتهم الاستعلامية

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