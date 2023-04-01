قناة النهار نواب الشعب ينجحون في “ردع المضاربين” من خلال بعثاتهم الاستعلامية بقلم قناة النهار نشر في 01 أفريل 2023 - 16:13 شارك غرِّد أرسل 44 0 نواب الشعب ينجحون في “ردع المضاربين” من خلال بعثاتهم الاستعلامية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZWcSZ اقرأ أيضا الشاب حميدو: عندي عقد مع شركة فرنسية ودرت جولات أوروبية وحفلات في الإمارات قناة النهار 01 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة التاسعة | الوحم قناة النهار 31 مارس الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس قناة النهار 28 مارس الوزير الأول : نبشركم بإنجاز مراكز التخزين ومضاعفتها في آفاق 2023 قناة النهار 16 مارس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني : هذا هو تاريخ تصنيع أول سيارة "فيات" في الجزائر قناة النهار 19 مارس الطاكسي المربوح / المشاركان تاع اليوم كان عندهم الزهر وربحو معانا 13000 دج قناة النهار 25 مارس جبر الخواطر / الحاج قريب 80 سنة المحنة عيّاتو ويخدم وحدو على العايلة😢😢 بصّح في الأخير فرّحناه قناة النهار 24 مارس فاسألوا: تبييت النية في رمضان قناة النهار 22 مارس فلاحة: هذه هي سلة رمضان الموسمية من المنتجات الفلاحية قناة النهار 25 مارس بعد تحقيق رقم أعمال بقيمة 144 مليار دج..سنة تاريخية لشركة موبيليس قناة النهار 12 مارس