نواب الكتلة البرلمانية للأفلان بالمجلس الشعبي الوطني يطالبون بإقالة بوشارب

سحب نواب الرئيس أعضاء مكتب المجلس الوطني الشعبي الثقة من معاذ بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير.

المنعقد في 27 جوان الفارط ومطالبته بالإستقالة فورا من رئاسة المجلس الشعبي الوطني حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن.

حيث جاء في بيان لمكتب المجلس اليوم الأحد أنه تم عقد إجتماع بتاريخ 30 جوان في اجتماع غير عادي.

طبقا لأحكام المادة 18 من القانون الداخلي للمجلس ونظرا لتطور المستجدات التي يمر بها المجلس مؤخرا أثرت على السير الحسن للمجلس.

وخلقت انسدادا على مستوى هياكله والكتل البرلمانية وتوجه نحو المجهول تقرر سحب الثقة من معاذ بوشارب.