نواب المجلس الشعبي الوطني يرفضون رفع الحصانة عن بن حمادي

رفض نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الأربعاء، رفع الحصانة عن النائب البرلماني ورجل الأعمال إسماعيل بن حمادي.

وصوّت 156 نائبا بـ”لا” لرفع الحصانة عن بن حمادي، فيما صوت 131 نائبا بـ”نعم”. وبلغ عدد الأصوات الملغاة 45 صوتا.

وقد حضر للانتخاب على رفع الحصانة 251 نائبا و63 نائبا بالوكالة.

وكانت وزارة العدل قد قدمت طلبا للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن بن حمادي، لاتهامه في قضايا فساد، منها التمويل الخفي لحملات انتخابية.

غير أن البرلماني اسماعيل بن حمادي المنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفض التنازل عن حصانته البرلمانية.

واستدعى ذلك الرفض تنظيم جلسة تصويت بين نواب المجلس بشأن رفع الحصانة من عدمها.

وهذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها نواب الغرفة السفلى للبرلمان رفع الحصانة عن أحد زملائهم.