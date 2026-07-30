نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على قائمة نواب الرئيس

ترأست خليدة بوفدش رئيسة المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، جلسة عامة تمت فيها المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الأولى من الفترة التشريعية العاشرة. وذلك طبقا للمادة 133 من الدستور وكذا المادتين 12 و13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وقد تضمنت القائمة نواب الرئيس التالية أسماؤهم:

حزب جبهة التحرير الوطني : بلقط أحمد بدر الإسلام، طاتي محمد.

التجمع الوطني الديمقراطي: بودن منذر ، و حاج هني ابراهيم.

جبهة المستقبل: مسنادي بلقاسم، و سماعيلي سليمان.

حركة مجتمع السلم: علوش أمين

حركة البناء الوطني: نعيطي سعيدة

النواب الأحرار: إبراهيم رابحي

وعقب التنصيب، هنأت رئيسة المجلس نوابها التسعة على الثقة التي منحت لهم وتمنت لهم التوفيق في مهامهم ودعتهم للعمل على وتيرة من الانسجام والتكامل .حتى يتمكن المجلس الشعبي الوطني من القيام بدوره كاملا وفق صلاحياته الدستورية. والاستجابة لتطلعات المواطنين وخدمة مصالح الوطن بكل إخلاص ومسؤولية.

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