قناة النهار نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان بقلم النهار أونلاين نشر في 08 جويلية 2021 - 21:35 شارك غرِّد 45 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957770 اقرأ أيضا حديث الصحافة: سكنات الترقوي العمومي للبيع في 39 ولاية قناة النهار 19 جوان سوق أهراس: إنتتشـ.ـال جثـ.ـة الشاب الغريـ.ـق من سد عين الدالية قناة النهار 22 جوان مانشستر يونايتد يجدد عقد الإسباني خوان ماتا لموسم واحد قناة النهار 03 جويلية قالمة: مطحنة عيادي .. مصدر رزق عمره ما يقارب قرن ونصف من الزمن قناة النهار 23 جوان