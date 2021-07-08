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قناة النهار

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان

بقلم النهار أونلاين
نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان
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