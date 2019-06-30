نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون غدا على تقرير إثبات عضوية نواب جدد

يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني غدا، على تقرير إثبات عضوية نواب جدد قبل اختتام الدورة يوم الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس على فايسبوك:”يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين ، أشغاله، بعقد جلسة علنية تخصص للتصويت على تقرير لحنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.

على أن تعقد يوم الثلاثاء 02 جويلية 2019 جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2018- 2019 وفقا لما تنص عليه المادة 135 من الدستور.

وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16 – 12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.