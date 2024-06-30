نواب المجموعتين البرلمانيتين للأفلان يدعون رئيس الجمهورية الى الترشح لعهدة ثانية

دعا نواب المجموعتين البرلمانيتين لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اليوم الأحد, رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الى الترشح لعهدة ثانية استكمالا لبرنامج الإصلاحات وبناء الجزائر الجديدة.

وأكد نواب المجموعتين البرلمانيتين لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في بيان لهم، على قرار أعلى مؤسسات الحزب، وهي اللجنة المركزية، بدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة يوم 7 سبتمبر 2024 ، استكمالا لبرنامج الإصلاحات وبناء الجزائر الجديدة، التي باتت اليوم انجازاتها ماثلة للعيان، مما يوجب الاستمرار على هذه الوتيرة بما يكفل تحسين الإطار المعيشي وتقليص الفوارق التنموية بين مختلف المناطق وأخلقة الحياة العامة، وغيرها من الأهداف الكبرى التي يعمل حزبنا على الوصول إليها.”

وعبر نواب المجموعتين البرلمانيتين للأفلان عن “استعدادهم الكامل لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل”, مؤكدين التزامهم كمنتخبين بالعمل من دون هوادة، تحسيسا وتنبيها وتأطيرا في كل ما يتعلق بالموعد القادم، حتى يكون موقف الشعب الجزائري تاريخيا، وفي مستوى التحديات ونحن واثقون من ذلك، فلطالما أعطى شعبنا أقوى الدروس والعبر في

مثل هذه المحطات.

كما أدان نواب المجموعتين البرلمانيتين لحزب الأفلان استمرار العدوان الصهيوني على الشعب في فلسطين، في ظل تواطؤ غربي وصمت عربي مفضوح، ونحيي المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تصنع المعجزات وتعيد كتابة التاريخ.

وفي هذا السياق، أشاد نواب المجموعتين البرلمانيتين لحزب الأفلان بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في كل المستويات، وخاصة في مجلس الأمن الدولي.

ومن جهة أخرى، هنأ نواب المجموعتين البرلمانيتين لحزب الأفلان الناجحين في شهادة التعليم المتوسط وعائلاتهم وجميع الطواقم التعليمية والإدارية والأمنية التي عملت على حسن إنجاح هذا الامتحان وندعو من لم يحالفه الحظ هذه السنة الى عدم الاستسلام، ومواصلة الاجتهاد، فلكل مجتهد نصيب.

كما أشادوا بجهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، في الحفاظ على امن الوطن وحدوده وحماية الارواح والممتلكات، إلى جانب باقي الأسلاك الأمنية، وندعو الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعم الأمن والسلم والاستقرار.