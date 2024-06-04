نواب اليسار الفرنسي يرتدون ألوان العلم الفلسطيني داخل البرلمان

دخل نواب من اليسار الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلى البرلمان وهم يرتدون ألوان العلم الفلسطيني في نصف دورة الجمعية الوطنية.

كما رفعت النائبة راشيل كيكي علمًا، مستنسخة عن لفتة زميلها سيباستيان ديلوغو الأسبوع الماضي.

وكما أعلنت صحيفة “لا تريبيون”، فقد جاء نواب يساريون يرتدون ألوان فلسطين، الأسود والأحمر والأبيض والأخضر. خلال جلسة الأسئلة مع الحكومة.

وارتدى نواب التجمع الوطني والجمهوريون وبعض أعضاء النهضة، من جهتهم، الأوشحة بألوان العلم ثلاثي الألوان.

وعلق يائيل براون بيفيه، جلسة الأسئلة مع الحكومة لبضع دقائق قبل استعادتها.

وقال أحد نواب LFI لـ BFMTV “لقد قررت المجموعة فقط رفع العلم الفلسطيني الكبير على مقاعدنا. وفي صمت بأكثر طريقة ممكنة من احترام قواعد المجلس”.

في الأسبوع السابق، في 28 ماي، رأى النائب عن بوش دو رون أن رد الحكومة على اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية. وبشكل عام على موقفها في مواجهة الضربات الصهيونية على غزة، كان غير مرض. ثم وقف ولوح بالعلم الفلسطيني.

وأدت هذه البادرة إلى استبعاد سيباستيان ديلوغو مؤقتًا لمدة 15 يومًا، ومنعه من المشاركة في أعمال الجمعية خلال هذه الفترة. فضلاً عن حرمانه لمدة شهرين من نصف مخصصاته البرلمانية.