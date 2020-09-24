نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجدد ينصبون اللجان الدائمة الـ12 ومكاتبها

باشر نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني التسعة، اليوم الخميس، عملية تنصيب اللجان الدائمة ال12 ومكاتبها، عقب المصادقة على قائمة أسمائهم.

وقال بيان للمجلس أن نائب الرئيس بوشارف حميد أشرف على تنصيب كلا من لجنتي الشؤون القانونية والإدارية والحريات وكذا لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني. وأشرف نائب الرئيس سليماني جيلالي على تنصيب لجنة الدفاع الوطني ولجنة الثقافة والاتصال والسياحة. ومن جهته، أشرف نائب الرئيس شنوف محمد على تنصيب لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ولجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.

وبدوره، أشرف نائب الرئيس الطيب وسيلة على تنصيب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية . فيما أشرف نائب الرئيس بومسلات التهامي على تنصيب لجنة المالية والميزانية. وأشرف نائب الرئيس تربش عبد الرزاق على تنصيب لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة. بينما أشرف نائب الرئيس عجايلية بدرالدين على تنصيب لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية. وأشرفت نائب الرئيس فاطمة سعيدي على تنصيب لجنة الإسكان والتجهيز والري والهيئة العمرانية فيما أشرف نائب الرئيس سليماني عبد القادر على تنصيب لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.