نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني يشرفون على تنصيب اللجان الدائمة ومكاتبها

باشر نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني التسعة، اليوم الخميس 30 جويلية 2026، عملية تنصيب اللجان الدائمة الاثنتي عشرة ومكاتبها، وذلك عقب المصادقة على قائمة أسمائهم في جلسة عامة.

وفي هذا الخصوص، أشرف نائبا الرئيس، منذر بودن وحاج هني ابراهيم، على تنصيب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان. ولجنة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والشؤون الدينية.

وأشرف نائب الرئيسة، طاتي محمد، على تنصيب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية بالخارج. كما قام برفقة نائب الرئيس، بلقط أحمد بدر الدين الإسلام، بتنصيب لجنة المالية والميزانية، وتولى نائب الرئيس، إبراهيمي رابح، تنصيب لجنة الدفاع الوطني ولجنة الثقافة والسياحة والإعلام والاتصال.

من جهته قام نائب الرئيس، مسنادي بلقاسم، بتنصيب لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم. فيما أشرف نائب الرئيسة، بلقط أحمد بدر الدين الإسلام، على تنصيب لجنة الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي الإطار نفسه، نصّب نائب الرئيس، حاج هني إبراهيم، لجنة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، كما أشرف نائب الرئيس، علوش أمين، على تنصيب لجنة السكن والتهيئة العمرانية وتطوير المدينة. فيما نصب نائب الرئيس، سماعيلي سليمان، لجنة النقل والأشغال العمومية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بينما قامت نائب الرئيس، نعيطي سعيدة، بتنصيب لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.