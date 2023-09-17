نواب من المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية في دورة تكوينية بالجزائر

انطلقت، اليوم الأحد، بملحقة المجلس الشعبي الوطني بالعناصر، دورة تكوينية لفائدة نواب وإطارات من المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

والتي ينظمها المجلس الشعبي الوطني من 17 الى 28 سبتمبر الجاري تحت إشراف المديرية العامة للتكوين والدراسات التشريعية.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فلقد حضر افتتاح هذه الدورة نواب الرئيس، عباس هجيره المكلفة بمتابعة نشاطات الاتصال والثقافة والنشر بالتكوين.

المسعود قصري مكلف بالشؤون الإدارية والمراقبة المالية، ودايرة عبد الوهاب المكلف بالتشريع.

وكذا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية -الصحراوية السيد ميلود تسوح إلى جانب المدير العام للتشريع.

وسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر عبد القادر الطالب عمر ونائب رئيس المجلس الوطني الصحراوي السالك محمد المهدي.

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وبعدما رحبت السيدة هجيرة عباس بالمشاركين الذين يتقدمهم نائب رئيس المجلس و السفير، والحضور، جددت في حرص إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، على تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية، موضحة أنها تدخل في إطار التعاون بين برلماني البلدين الشقيقين.

وأضافت ذات المتحدثة، أن مثل هذه النشاطات من شأنها أن تعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين، علاوة على كونها دليل آخر على الموقف الثابت للجزائر إزاء القضية الصحراوية العادلة وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ومن جهته، أكد المسعود قصري في كلمته على متانة العلاقات بين الجهورية الجزائرية والجمهورية الصحراوية، وأضاف بأن هذه الدورة ستكون مناسبة لتقوية روابط الصداقة بين الشعبين، والمؤسستين التشريعيتين.

ولدى تناوله الكلمة، اعتبر السفير عبد القادر الطالب عمر أن هذا النشاط البرلماني المشترك بمثابة المرآة العاكسة لمدى عمق تضامن الشعب الجزائري من خلال منتخبيه مع قضية الشعب الصحراوي وكفاحه المتواصل في سبيل ممارسة حقوقه المشروعة،

ومن جهته أكد نائب رئيس المجلس الوطني الصحراوي أهمية مثل هذه الدورات التكوينية، معتبرا إياها رسالة تضامن قوية تؤكد متانة الروابط بين الدولة الجزائرية والجمهورية الصحراوية.

يشار إلى أنه خلال المدة التي ستستغرقها هذه الدورة، سيستفيد المتربصون من برنامج تكوين يتلقون فيه محاضرات يلقيها بعض النواب وإطارات من المجلس الشعبي الوطني.

وستتناول حول عدة موضوعات، بداية بالقضية الصحراوية والقانون الدولي، ومنهجية تحليل مشاريع القوانين، تحليل ميزانية الدولة وكذا الدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال وصياغة النصوص التشريعية.

ويتوقع أن تساهم هذه المحاضرات في تعزيز مؤهلات وقدرات المشاركين فيها، كلا حسب اختصاصه، كما ستعزز لديهم الثقافة البرلمانية والإدارية.

وجدير بالذكر، أنه سيتم، خلال هذه الأيام التكوينية، تنظيم جولات لأعضاء الوفد البرلماني الصحراوي بمختلف مصالح المجلس الشعبي الوطني.

وذلك للاطلاع عن كثب على سير عمل كل واحدة منها، كما ستنظم لهم زيارات لبعض مؤسسات الدولة الجزائرية على غرار مجلس الأمة، مقري المحكمة الدستورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى مقر وزارة العلاقات مع البرلمان.