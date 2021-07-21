نوال اسكندر تكشف عن معاناتها مع كورونا: خوذوا حذركم والله ما ساهل

قالت الفنانة الجزائرية نوال سكندر أن إصابتها بفيروس كورونا أتعبها كثيرا، وطلبت من الجميع أخذ الحيطة و الحذر لأن الإصابة بالكوفيد ليس بالأمر سهلا.

و في إتصال مع تلفزيون “النهار”، قدمت المطربة الجزائرية تهانيها لجمهورها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحول إصابتها بفيروس كورونا، قالت نول اسكندر: “لأول مرة أقضي العيد بعيدة عن العائلة والأحباب، والله فيروس كورونا متعب جدا وخطير، يا ناس خوذوا حذركم، والله ما ساهلة، لازم الكمامة في كل مكان، لا تستهزئوا بهذا الفيروس لأن الإصابة به خطير جدا”.

و تابعت الفنانة نوال: “عادة أقضي العيد مع الأحباب والأصدقاء لكن هذه المرة منذ أكثر من 10 أيام لم أخرج من البيت و هذا في حد ذاته صعب..”

وواصلت الفنانة: “فقدنا الكثير من الأحباب والأصدقاء وأفراد العائلة بسبب كورونا، أغتنم الفرصة لأترحم على الجميع و أوصي الجميع بأخذ الحيطة والتعامل مع هذا الفيروس بجدية”.