نوال الزغبي : “الجزائريون يصنعون التاريخ من جديد”

أشادت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، بالشعب الجزائري، واعتبرت، أن هذا الشعب الأبي، استطاع أن يصنع التاريخ من جديد.

وغردت النجمة، على صفحتها الرسمية، بتويتر، اليوم الأربعاء : “تحية للجزائر، شعب المليون ونصف مليون شهيد على صنع التاريخ من جديد”.

وتابعت الزغبي : ” الجزائر للجزائريين”، ووضعت علم الجزائر، في تفاعل منها، على التطورات الأخيرة، التي تحدث بالجزائر.

وتفاعل متابعو الفنانة مع هذا المشور، أين أشادوا بدورهم بالشعب الجزائري، ودعوا له بالأمن والأمان.

بدورهم، جمهور الفنانة الجزائري، شكرها على تفاعلها مع أحداث الجزائر، وأكدوا على حبهم الكبير لها.

وجاء في أحد التعليقات : “شكرا نجمتنا الكبيرة، الجزائر ونوال علاقه حب من زمان …نوال أول فنانه عربيه تغني جزائري ..ياريت تعملي حفله فالجزائر، وكل الشعب الجزئري بيحبك صغير وكبير”.

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد قدم استقالته، مساء أمس الثلاثاء، في استجابة منه، للمطالب الشعبية.