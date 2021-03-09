نوال الزغبي تتحدّث عن معاناتها من خطأ طبي في وجهها: نفسيتي تدمرت

تحدثت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، عن ما تسبب به خطأ طبي في وجهها من مشاكل نفسيّة لها، دامت سنة كاملة.

وأكدت الزغبي في مقابلة إعلامية لها، إنها كانت تمنع نفسها من الوقوع أرضا ولا تريد أن يراها الناس تبكي.

وقالت الفنانة اللبنانية: “الصفعة الكبيرة كانت مشكلة وجهي وبقيت بالبيت مدة سنة ولا أرى أي شخص”.

وأضافت الزغبي: “حطيت دوا وصار عندي مشكلة التهابات من وراه كونه دواء مزمن يبقى في الجسم”.

وتابعت الفنانة: “دموعي ينزلوا لما يقول لي أي أحد، لا تنفخي مجددا”.

وختمت المطربة اللبناينة: “أنا عندي كل شيء ولم أكن بحاجة لشي، والنفسية تدمرت من الداخل وقلت سأرجع نوال الزغبي”.