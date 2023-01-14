نوال الزغبي تصدم الجميع: إبني موظف غرف بفندق وهذا أجره!

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن وظيفة ابنها للمرة الأولى، حيث قالت إنه يعمل في خدمة الغرق في أحد الفنادق، ويتقاضى مرتباً قيمته 300 دولار.

وأثار هذا التصريح، والذي عرضته قناة”LBCI“ اللبنانية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث استغرب الجميع من وظيفة إبن أشهر مطربات الوطن العربي وأجره.

وقالت الفنانة اللبنانية نوال زغبي حول الموضوع: “ليش لا، كيف بدو يطلع رجّال. ليه عيب الشغل؟ بالعكس بيزيد خبرة. وجائحة كورونا منعته من الذهاب للجامعة”.

وتابعت، أنها عندما تذهب لشراء ملابس ماركات عالمية لابنها يطالبها بإرجاعهم ويرفض أن يرتديهم في العمل.

مشيرة إلى أنه يختلف بشكل كبير عن ابنتها تيا ديب التي ترتدي الكثير من الملابس العالمية والغالية.

يذكر أن نوال الزغبي أنجبت ثلاثة أبناء من طليقها إيلي ديب، وهم جورج وجوي وتيا ديب.

وتنوعت ردود أفعال رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا التصريح. فمنهم من استغرب حول رفضها تولى مسؤولية ابنها وتركه للعمل.

وجاء آخرون معبرين عن إشادتهم بهذا التصرف الذي يجعله قادراً على تحمل مسؤولية نفسه بعيداً عن الاعتماد على والدته.