نوال الزغبي تكشف عن موعد اعتزالها للغناء

كشفت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، خلال حلولها ضيفة ببرنامج “عائشة شو”، الذي يبث على قناة النهار المصرية، عن العمر الذي ستعتزل فيه الغناء.

وقالت الزغبي، إنها اتخذت قرار اعتزال الفن أكثر من مرة، مؤكدة على أن المرة الأولى كانت في أوج نجاحها، أما الثانية فكانت حين طلاقها من زوجها ووالد ابنتها تايا.

وأشارت الفنانة، أمس السبت، إلى أنها تفكر جديا في قرار اعتزال الفن، وإذا وصلت لسن الستين عاما، ستتوقف عن الغناء، وتعتزل المجال الفني نهائيا.

وأوضحت الفنانة، أن هناك ظروفا تدفعها للتفكير في الابتعاد والاعتزال.