نوال الزغبي في عيد الاستقلال.. “الجزائريون وُلدوا أحراراً وسيبقون أحراراً “

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بعيد استقلال الجزائر الـ61 المصادف لـ5 جويلية. وكانت تهنئة الزغبي مميزة، بعد أن استعملت المقولة الشهيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى روسيا.

كما كتبت الفنانة نوال الزغبي، “الجزائريون ولدوا أحراراً وسيبقون أحراراً وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر كل عام والجزائر وشعبها بخير”.