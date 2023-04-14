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قناة النهار

نوال زعتر: “إختاروني من بين ألاف البنات لدور “نفيسة” في “ريح الجنوب”

بقلم النهار أونلاين
نوال زعتر: “إختاروني من بين ألاف البنات لدور “نفيسة” في “ريح الجنوب”
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نوال زعتر: “إختاروني من بين ألاف البنات لدور “نفيسة” في “ريح الجنوب”.

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