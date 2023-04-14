قناة النهار نوال زعتر: “إختاروني من بين ألاف البنات لدور “نفيسة” في “ريح الجنوب” بقلم النهار أونلاين نشر في 14 أفريل 2023 - 14:00 شارك غرِّد أرسل 16 0 نوال زعتر: “إختاروني من بين ألاف البنات لدور “نفيسة” في “ريح الجنوب”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hmFxw برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا أمون تالنس يغني للمرحوم عاقيل ويبدع بأغنية histoire قديمة عاودت حياة قناة النهار 27 مارس أمال وهبي تعلن عن الرجوع للساحة الفنية بألبوم عصري جديد قناة النهار 02 أفريل فليسي يكشف أمورا خطيرة في إتحادية الملاكمة وأسباب حرمان إيمان خليف من نهائي المونديال قناة النهار 26 مارس المسك و البخور.. الأكثر طلبا في الشهر الفضيل قناة النهار 29 مارس رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ بروشات ماريني بالكريم فريش و كوكتيل بزّاف بنين قناة النهار 29 مارس أجواء ربيعية ودرجات حرارة شبه صيفية قناة النهار 09 أفريل هذه هي الأطباق التي يفضلها الجزائري في شهر رمضان قناة النهار 01 أفريل واش داني /يعرضوك تلعب تلقى روحك ثاقب رأس بنادم🤣🤣السيّد شاف الـ ـدم هرب ديراكت من الخلعة !! قناة النهار 30 مارس طيب معانا : سوفلي بالتونة كلمار فارسي 🦑 وتيراميسو بالشكولاطة قناة النهار 29 مارس رحيم: "نشكر مدير قناة النهار لي أمن بيا وبـ "Inspecteur كمال" قناة النهار 07 أفريل