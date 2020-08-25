نوال زعتر: الفنانون أكثر المتضررين من كورونا والدولة مشكورة على المنحة

أكدت الممثلة الجزائرية، نوال زعتر، أنها تحاول أن تساعد الفنانات المحتاجات، بكل ما تملك من قوة.

وقالت الفنانة في اتصال مع “النهار اونلاين”: “أحاول دائما مساعدة الفنانين المحتاجين بما استطيع، وقمت بوضع ملف الفنانة شابحة في الولاية من أجل الحصول على المنحة التي تقدمها ادولة للمتضررين بسبب جائحة كورونا، كونها أجرت عملية جراحية ناجحة بعد تعرضها لجلطة دماغية خطيرة”.

وكشفت الفنانة عن لقائها بكل من الفنانتين بيونة وعتيقة طوبال، من أجل مساعدتهما كذلك لوضع ملفهما في الولاية للحصول على المنحة.

وأوردت الفنانة: “اتصلت ببيونة وعتيقة، لمساعدتهما في وضع ملفهما في الولاية، الدولة منحت الفنانين مبلغ 30 ألف دينار، والفنانين أكثر المتضررين من كوفيد 19، الكثير منهم لم يعمل منذ أكثر من سنة، لهذا لم يدخل حسابهم ولا سنتيم، والدولة مشكورة على هذه المساعدة، وأنا بدوري أحاول أن أبلغ كل الفنانين بهذه المنحة”.

و عن جديدها الفني وامكانية التعامل مع بيونة خاصة وأنها استقرت في الجزائر، قالت بطلة مسلسل زينة: “عدد من المنتجين يحاولون بداية العمل هذه الأيام بعد رفع الحجر، أما فيما يخص بيونة، فهي موجودة في الجزائر وتتمنى ملاقاة جمهورها في الجزائر مرة جديدة”.