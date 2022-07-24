قناة النهار “نوال زعتر :” الفنان مزالو يخدم باطل .. هذا لايعقل بقلم قناة النهار نشر في 24 جويلية 2022 - 16:08 نوال زعتر شارك غرِّد أرسل 126 0 “نوال زعتر :” الفنان مزالو يخدم باطل .. هذا لايعقل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/troIc اقرأ أيضا شاهد..القوات الخاصة تنفذ تمرين في القفز الحر بالمضلات من سماء شرشال قناة النهار 12 جويلية "درواز :" المركز الدولي للصحافة كان في أعلى مستوى قناة النهار 06 جويلية النهار ترندينغ: حرائق الغابات تجتاح العالم ودرجات حرارة غير مسبوقة قناة النهار 20 جويلية العاصمة: إيناس بولعيش تتحصل على المرتبة الاولى ولائيا في شهادة البكالوريا قناة النهار 17 جويلية مدرب الرباع بيداني .. عندنا رياضي قادر يشرف الجزائر في أي منافسة وسيحقق الميدالية الذهبية في 2024 قناة النهار 04 جويلية بطل فيلم "أمشحاح" يكشف جديده للنهار ويصرح "البلد الذي ليس لديه ثقافة لا يسمى بلدا" قناة النهار 18 جويلية صيد بحري: نجاح أول سفينة صيد تونة جزائرية الصنع في مهمة صيد بأعالي البحار قناة النهار 07 جويلية الرئيس تبون يشرف على تسليم الشهادات وتقليد الرتب خلال حفل التخرج السنوي للدفعات بالأكاديمية العسكرية قناة النهار 12 جويلية النواب ينتفضون في وجه الحكومة .. المطالبة بحل مشكلتي تراكم الأسئلة والقوانين قناة النهار 21 جويلية المسيلة: تكريم صاحبة المرتبة الأولى ولائيا في شهادة البكالوريا بمنزلها العائلي في عين الخضراء قناة النهار 18 جويلية