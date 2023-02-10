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قناة النهار

“نوال زعتر: ” الوسط الفني مريض وهذا ما يجب فعله من اجل صناعة الفن الحقيقي

بقلم قناة النهار
“نوال زعتر: ” الوسط الفني مريض وهذا ما يجب فعله من اجل صناعة الفن الحقيقي
لقاء خاص
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رابط دائم : https://nhar.tv/R9RVT
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