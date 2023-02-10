قناة النهار “نوال زعتر: ” الوسط الفني مريض وهذا ما يجب فعله من اجل صناعة الفن الحقيقي بقلم قناة النهار نشر في 10 فيفري 2023 - 22:27 لقاء خاص شارك غرِّد أرسل 11 0 رابط دائم : https://nhar.tv/R9RVT اقرأ أيضا مجتمع: سعر البصل يصل إلى 110 دج للكلغ .. هذه أبرز الأسباب قناة النهار 28 جانفي رئيس الجمهورية: مهنة المحاماة أهم دعائم العمل القضائي التي تقوم على مبدأ المحاكمة العادلة قناة النهار 27 جانفي طالع هابط: سكان عماراة بالعاصمة يستغيثون.. "خلصنا السكنة وحبو يحوزونا من ديارنا" قناة النهار 02 فيفري طالع هابط: سوق الجملة شلغوم بميلة يغرق بالأوحال.. والتجار يشتكون قناة النهار 09 فيفري الأمن الوطني: حجز ازيد من 5035 كلغ من القنب الهندي و ما يقارب 26 كلغ من الكوكايين قناة النهار 23 جانفي الجزائر تتحوّل لسويسرا😍😍مشاهد ساحرة للثلوج في الجزائر قناة النهار 25 جانفي بوقرة : قندوسي و عريبي راح يكملو معانا قناة النهار 30 جانفي شاهد القبطان يصنع أجواء عالمية مع الأنصار بميلود هدفي في وهران قناة النهار 31 جانفي الشيخ النوي: مستثمر فلاحي بالنعامة يعاني.. "خلاوه يخدم ودارو عليه" قناة النهار 02 فيفري مومن أيت قاسي: منتخب النيجر يلعب على أخطاء المنافسين قناة النهار 20 جانفي