نوال زعتر تكشف تفاصيل خلعها للحجاب والفترة الصعبة التي مرت بها

حلت الفنانة الجزائرية المتألقة، نوال زعتر، ضيفة على برنامج “نجوم DZ”، والذي يعرض على قناة “النهار”، أين كشفت عن العديد من الأمور التي واجهتها في مسيرتها.

وتكلمت الفنانة بألم كبير، عن الفترة الصعبة التي مرت بها، وإصابتها بإنهيار عصبي، وتأثرها الكبير بمهاجمتها بعد نزعها للحجاب.

وقالت نوال زعتر، أنها لم تتلقَ أي مساعدة في الفترة الصعبة التي مرت بها، خاصة من قبل زملائها الفنانين.

وذلك بإستثناء الفنانين أمال حيمر وخليفة عبد الباسط، واللذان كانا يسألان عنها دائما، تضيف الفنانة.

وكشفت نوال زعتر، عن مهاجمة فنانة جزائرية لها، رفضت الكشف عن إسمها، والتي قامت بسبها وشتمها بعد نزعها للحجاب.

وعن الأدوار القاسية والشخصيات القوية التي تؤديها، قالت زعتر أنها تعكس شخصيتها، كونها تحملت مسؤولية عائلتها منذ صغرها.

وحول عدم إنجابها أطفالاً، قالت النجمة الجزائرية، أنها ندمت على ذلك، ولكنها في نفس الوقت مؤمنة بقضاء الله وقدره.