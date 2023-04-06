قناة النهار نوال زعتر: فكرت أكثر من مرة في الإعتزال نهائيا من الفنّ بقلم النهار أونلاين نشر في 06 أفريل 2023 - 02:24 شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/j6n0L برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا بيونة.. كي ندخل في عمل ما نندم على والو قناة النهار 31 مارس الاحتكار والإطالة في التراويح .. هذا ما قاله وزير الشؤون الدينية قناة النهار 23 مارس أمين بومدين: رفع نسب المشاهدة بالسبونسور لا يعتبر نجاح لأننا نقدم في فن ولانبيع منتوج غدائي قناة النهار 27 مارس تفكيك شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات بوهران قناة النهار 27 مارس ZOOM مع MISTERX 6 I "الحلقة 04 "الإختيار الأول قناة النهار 31 مارس مواقيت الإمساك ليوم الخميس 23 مارس 2023 قناة النهار 22 مارس الشاب رشدي: أنا كفنان أتقبل النقد لكن التدخل في حياتي الخاصة لا أقبله قناة النهار 06 أفريل الطاكسي المربوح / اليوم ركبت معانا الممرّضة فريال🥳🥳وقدرت تربح 8000دج قناة النهار 26 مارس "عبد الله الكرد يؤدي أغنيته في "ظلام الليل" على إيقاع موسيقى "يا زينة لبابيلون قناة النهار 06 أفريل يسرى بوداح تبدع في أغنية stand by me قناة النهار 31 مارس