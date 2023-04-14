قناة النهار نوال زعتر: فنانين كبار ونجوم لم يدرسوا التمثيل وتعلموا بالتجربة بقلم النهار أونلاين نشر في 14 أفريل 2023 - 12:13 شارك غرِّد أرسل 17 0 نوال زعتر: فنانين كبار ونجوم لم يدرسوا التمثيل وتعلموا بالتجربة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sGJwN برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا الشاب سمير يشعل بلاطو موسيقى late show قناة النهار 03 أفريل نوال زعتر ترد على رشدي.. "يحبوني لأني قبيحة" قناة النهار 06 أفريل "محمد علال: " كاين تطور ولكن بعض الأعمال الدرامية ماكانتش في المستوى هذا العام قناة النهار 10 أفريل "يحي مزاحم" مُخرج مسلسل "الدامة" يُوّضح.. قناة النهار 31 مارس نسرين سماي: هناك برامج في رمضان رديئة جدا قناة النهار 27 مارس سيليا ولد محند تكشف عن دورها في فيلم "سيدي لخضر بن خلوف" قناة النهار 07 أفريل مع النابلسي / هل هناك من لايريد الغنى ؟ قناة النهار 26 مارس رجال صدقوا / مصعب بن عمير بن هشام قناة النهار 07 أفريل النعامة: وفرة في منتوج الدجاج بسعر 350 دج بنقاط البيع المعتمدة قناة النهار 25 مارس سامية طبوش: يجب فصل العمل الفني عن العمل التجاري قناة النهار 11 أفريل