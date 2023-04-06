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نوال زعتر: هناك عراقيل كثيرة لا تساعد الفنان على الإستمرار في مجاله

بقلم النهار أونلاين
نوال زعتر: هناك عراقيل كثيرة لا تساعد الفنان على الإستمرار في مجاله
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