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قناة النهار

“نوال زعتر: ” يما قبل ما تموت فرحت بيا وخدمت باش نحي عليها ثقل الحياة

بقلم قناة النهار
“نوال زعتر: ” يما قبل ما تموت فرحت بيا وخدمت باش نحي عليها ثقل الحياة
لقاء خاص
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