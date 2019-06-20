“نوال عواق” تختار كعضو بلجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء بالمغرب

اختيرت الممثلة الجزائرية الشابة، “نوال عواق”، كعضو في لجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء للفيلم الوثائقي والفيلم القصير، بالمغرب.

حيث تلقت الفنانة الجزائرية، دعوة من إدارة مهرجان الدار البيضاء، والذي سيتم تنظيمه من 26 إلى 29 سبتمبر 2019، بالمغرب.

وبهذه المناسبة، تقدمت “نوال عواق”، بعبارات الشكر والتقدير، لإدارة المهرجان، لاختيارها لها كعضو بلجنة التحكيم، ولمنظمة المهرجان، “رجاء الشرقاوي”.

وأضافت الفنانة، أنها جد سعيدة ومتشرفة، بتمثيلها للجزائر بهذا المهرجان الدولي.

وتم اختيار، الفنانة الجزائرية الشابة، “نوال عواق”، كعضو بلجنة تحكيم المهرجان، لإمتلاكها لرصيد فني كبير، خاصة في المسرح.