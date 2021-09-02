نوبة قلبية مفاجئة تودي بحياة نجم بوليوود سيدهارث شوكلا

توفي نجم بوليوود الممثل الهندي سيدهارث شوكلا، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 40 عاماً. وذلك إثر نوبة قلبية، وفقاً لتقرير مستشفى “كوبر” في مومباي. والذي أكد أن الراحل قد تناول بعض الأدوية قبل النوم ليرحل أثناء نومه.

وعبر الوسط الفني في بوليوود عن صدمتهم بسماع نبأ وفاة سيدهارث.

وولد سيدهارث شوكلا في مومباي 12 ديسمبر 1980، وفاز في مسابقة أفضل عارض أزياء في عام 2005 والتي أقيمت بتركيا. وأصبح أول هندي يفوز باللقب بعد تغلبه على 40 متسابقاً، ليظهر بعد ذلك في العديد من الإعلانات لبعض الماركات الشهيرة.

وظهر شوكلا لأول مرة في التمثيل عام 2008، وتبع ذلك ظهوره في بعض العروض. كما اشتهر سيدهارث بدوره في المسلسل التلفزيوني الشهير Balika Vadhu. وحقق إنجازاً كبيراً، ليظهر بعد ذلك في العديد من العروض.