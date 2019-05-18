“نوتينغهام فوريست” يفصل في مُستقبل “سوداني”!

أشارت جريدة “إيكستون أدفرتيزر” البريطانية بأن الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، سيتسمر مع ناديه “نوتينغهام فوريست” الإنجليزي خلال الموسم القادم.

وقرّر الطاقم الفني منحه فُرصة جديدة، كونه لم يكن قادرا على العطاء بصفة طبيعية بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وضُيع إبن الشلف مُباريات مرحلة الإياب من “الشامبين شيب”، بسبب فترة نقاهته الطويلة، وهذا في إنتظار عودته بقوة الموسم القادم.

وباشر هداف المنتخب الوطني، باشر مؤخرا التدريبات مع زملائه ولكن دون أن يدخل في إحتكاكات مُباشرة لرغبته في تفادي أي مُضاعفات.